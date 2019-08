Broer en zus organiseren eerste closet sale en richten vzw op: “We willen mensen ecologisch bewuster maken” Valentijn Dumoulein

20 augustus 2019

13u18

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem De klimaatmarsen in het voorjaar toonden aan dat heel wat jongeren bezorgd zijn om de ecologische problematiek op onze planeet. Ook broer en zus Mathieu en Gwendolyne Schmetz voelen zich betrokken en gaan nog een stapje verder. Met Adili hebben ze hun eigen vzw opgericht, in de hoop om ook in eigen streek mensen bewuster te doen omgaan met zaken als duurzaamheid, veganisme en zero waste. Dit weekend pakken ze alvast uit met een closet sale.

Als er iets is wat Gwendolyne (22) en Mathieu (19) hebben, dan is het wel ongebreideld enthousiasme. Tijdens ons gesprek vertellen ze vol passie over hun nieuwe vzw Adili. “We willen de mensen echt bewust maken van de ecologische problemen waar we op onze planeet mee geconfronteerd worden”, vertelt het duo. “Om daar toch deels een antwoord op te bieden moeten we met z’n allen anders gaan leven en wij willen daar in eigen streek toch een aanzet voor geven. We willen mensen informeren over duurzame initiatieven, rond veganisme of hoe ze zo min mogelijk afval te verbruiken. Grote en kleine tips mee geven over het hoe en wat rond het thema, maar soms ook eens een interessante lezing organiseren of een workshop rond het koken van plantaardig eten houden. Allemaal zaken die op hun eigen manier het verschil kunnen maken.”

Kleine ingrepen

Het opkomen voor het milieu ligt Gwendolyne al langer nauw aan het hart. “In Gent en Antwerpen kwam ik in contact met verenigingen die eenzelfde doel nastreven, maar ik dacht toen al dat dat wij dat op onze eigen manier beter kunnen. Niet in die grote steden, maar in eigen streek omdat er hier nog niet zoveel bekend is rond duurzaamheid. We willen aantonen dat je met kleine ingrepen in je persoonlijk leven al ver kan raken. Gaandeweg raakte ook mijn broer gepassioneerd door het thema en zo zijn we op het idee gekomen om samen de vzw Adili op te richten. De naam komt uit het Swahili en betekent zoveel als ‘gerechtvaardigd’ of ‘gewettigd’ en dat is wel degelijk hoe wij deze strijd voor het behoud van onze planeet ervaren.”

Abillé Closet Sale

Broer en zus pakken nu zondag 25 augustus voor het eerst met een eigen evenement uit: Abillé, een closet sale. “Vrij vertaald een kleerkastverkoop, maar eigenlijk bedoelen we daarmee dat mensen zestien standhouders in zaal Nele kledij zullen verkopen die al lang in hun kleerkast slingert, maar die ze nooit meer dragen”, verduidelijkt Gwendolyne. “Het is de perfecte manier om je garderobe een nieuw leven te schenken. Als je weet dat er jaarlijks 14 miljard kilo aan kledij wordt weggegooid, dan is dit een mooi alternatief om de afvalberg te verminderen. Je kan er zowel dames-, heren- als kinderkledij vinden.” Ook het randgebeuren krijgt een ecologisch tintje. “Er staan vier foodtrucks die op onze vraag een veganistisch aanbod serveren”, vertelt Mathieu. “Music Burgers pakt uit met vegan burgers, CozyGreen biedt Thaïse en Europese streetfood aan en Gewoon.Anders geeft een BBQ in die stijl. Ook IzyCoffee komt langs. Zij maken hun koffie met oa. plantaardige melk en ze hebben vegan-taartjes.”

Meer info op de Facebookpagina Adili en Abillé. De closet sale vindt zondag van 10 tot 20 uur plaats in zaal Nele in de Kerkstraat 11. De ingang is gratis. Op het evenement kan je ook meer info over de vzw krijgen. Bezoekers maken door een wedstrijd ter plaatse ook kans op een kadobon van ecowebshop Kudzu.