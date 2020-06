Brasserie De Gilde kijkt uit naar heropening horeca: We waren amper één week open toen lockdown inging” Valentijn Dumoulein

03 juni 2020

16u25 0 Izegem Over brute pech gesproken: ben je al een half jaar bezig met de opening van je nieuwe zaak en swanneer je dan eindelijk opent, moet je al bijna meteen weer dicht. Het overkwam Annick Desmet en Stefan Soetens van brasserie De Gilde. Zij mogen vanaf 8 juni heropenen en zien dat ondanks de extra veiligheidsmaatregelen helemaal zitten.

Annick en Stefan verdienden al eerder hun strepen in de horeca. Zo was hij eerder traiteur bij Kompromis Catering in Ronse. Samen gingen ze in brasserie De Gilde een nieuwe uitdaging aan. “Maar we waren amper één week open toen de lockdown inging”, zeggen ze. “Dat was toch een stevige klap. Al die energie die we in ons project hadden gestoken, bleek plots voor niets. De reacties in die eerste week waren nochtans goed, maar zo kun je natuurlijk niet meteen iets opbouwen. We hebben ons zo goed mogelijk uit de slag proberen te trekken. Zo zijn we overgeschakeld op afhaalgerechten en hadden we het geluk dat de huur door de coronacrisis ook wat aangepast is. Onze chef-kok hebben we wel op economische werkloosheid moeten plaatsen.”

Open vanaf 11 juni

We zijn ondertussen drie maanden verder en vanaf maandag 8 juni mogen Annick en Stefan dus weer de deuren openen. “Al zal dat bij ons pas vanaf 11 juni zijn, zodat we ons kunnen inwerken. De maatregelen lijken ons wel haalbaar. We hebben genoeg ruimte om anderhalve meter tussen de tafels te waarborgen en beschikken over een ruim terras. Het betekent wel dat we de helft minder tafeltjes kunnen plaatsen. In de nieuwe situatie kunnen we binnen veertig mensen ontvangen en buiten vijftig. Dat is niet ideaal, maar alles is beter dan niet kunnen openen. Met mondmaskers opdienen is geen probleem en tooghangen is bij ons niet echt aan de orde. Het opgelegde sluitingsuur is ook geen probleem: onze keuken sluit in het weekend toch al om 22 uur.”

Het enige wat nog niet kan, is grotere evenementen organiseren. “De Batjes vallen sowieso weg, maar we wilden ook zelf activiteiten organiseren, zoals een Langste Mosselsouper. Dat valt nu weg tot de situatie weer wat normaliseert, maar dat is niet onoverkomelijk. We zijn al blij dat we weer open mogen.”

De Gilde is donderdag vanaf 11.30 uur open. De keuken blijft tot 21 uur open en in het weekend tot 22 uur. De sluitingsdagen zijn dinsdag en woensdag.