Brandweerduikers redden zeventiger uit kanaal: slachtoffer is kritiek VHS

12 september 2020

21u34 10 Izegem Langs de Zuidkaai in Izegem hebben duikers van de brandweer zaterdagnamiddag een zeventiger uit het kanaal Roeselare-Leie gered.

Een passant merkte iets na 15 uur een drijvend lichaam op, niet ver van de oever. De man sloeg onmiddellijk alarm. De hulpdiensten repten zich ter plaatse. De zeventiger gaf summiere tekenen van leven. Daarop werd gestart met de reanimatie van het slachtoffer. De man verkeerde in kritieke toestand op het moment dat hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. Hoe hij precies in het water is terechtgekomen, is niet duidelijk.