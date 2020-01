Brandweer tweede keer in twee dagen in de weer bij diervoederfabrikant Danis LSI

24 januari 2020

09u27

Bron: LSI 4 Izegem Amper twee dagen nadat er brand was ontstaan in een silo met 380 ton gerst is donderdagavond bij diervoederfabrikant Danis aan de Noordkaai in Izegem opnieuw brand ontstaan. Een machine om voeders maken, had er vuur gevat. De productie zal vermoedelijk een week stil liggen.

De brandweer was van donderdag 22.30 uur tot vrijdagochtend bij het bedrijf in de weer. “Een complexe brand”, legt Peter Vangierdegom van de brandweerzone Midwest uit. “Door de complexiteit van het hoogteverschil (de machine strekt zich uit over vier verdiepingen, nvdr) en van het productieproces.”

“Door een vreemd object in het mengmateriaal ontstond een brand in de molen op de vijfde verdieping”, legt directeur Koen Delrue uit. “De brandweer en onze medewerkers hebben goed werk geleverd. Nu moet alles gekuist en hersteld worden. Tot dan zal de productie van de voeders stil liggen.” Bij Danis werken dertig werknemers. Iedereen kan aan de slag blijven.

De machinebrand doet zich voor amper twee dagen nadat er in een silo van het bedrijf al brand was ontstaan. Toen moest 380 ton gerst uit de silo gehaald en geblust worden, een klus waar de brandweer tien uur mee bezig was. “Al ging het niet echt om brand”, verduidelijkt Delrue. “We hebben preventief gehandeld nadat het materiaal in de silo was beginnen roken. Door het materiaal uit te halen en CO2-blokkers te gebruiken, is een echte brand vermeden.”