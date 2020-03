Brandweer rukt uit voor afvalbrand die beetje uit de hand loopt VHS

30 maart 2020

Blussers uit Ledegem en Izegem repten zich maandagavond iets na 20 uur naar het kruispunt van de Wolvenhofstraat met de Bosdreef in Izegem. Dat gebeurde nadat iemand alarm sloeg die vanuit de verte gezien had dat er hevige rook was aan een woning. Toen de spuitgasten ter plaatse kwamen, merkten ze dat het om een afvalbrand ging. Het vuur was snel onder controle. De eigenaar zal waarschijnlijk moeten opdraaien voor de kosten van de interventie.