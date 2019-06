Brandweer ruimt groenteafval aan inrit van tankstation langs E403 VHS

18 juni 2019

21u08 5

De brandweer moest dinsdagavond iets voor zeven uur uitrukken naar het tankstation langs de E403 in Izegem. Een vrachtwagen die net de snelweg had verlaten had er op de inrit een goedje verloren waarvan uiteindelijk bleek dat het om een soort residu van groenten ging. De bevuilde oppervlakte was niet al te groot maar vooraleer de brandweer aan de opruimwerken kon beginnen, was er natuurlijk al behoorlijk wat verkeer door de smurrie gereden. Een kersverse beroepskracht van de brandweerpost Roeselare kreeg de eer om het goedje weg te spuiten. Het incident veroorzaakte beperkte verkeershinder.