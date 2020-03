Brandje in pas geïnstalleerde keuken: geen slachtoffers Hans Verbeke

12 maart 2020

11u39 0 Izegem In de Baronstraat in Emelgem brak woensdagavond brand uit in een woning. Het vuur ontstond in de keuken.

Die was nieuw en pas geïnstalleerd. De brandweer kreeg de situatie snel onder controle en de schade bleef dan ook beperkt. Na het blussen werd de woning ook nog verlucht. Tijdens de interventie was de Baronstraat in de omgeving van de Kerelsstraat een tijdje afgesloten.