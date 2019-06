Brand in loods aannemer zorgt voor grote rookpluim in Izegem (+VIDEO) LSI/AHK

26 juni 2019

18u53

Bron: LSI/AHK 6 Izegem In de Oekensestraat in Izegem is rond woensdagavond rond 18 uur brand uitgebroken in de loods van een aannemer. De aanwezigheid van gasflessen zorgde voor enkele ontploffingen. De politie stelde een ruime perimeter in.

De loods is vlakbij houtverwerkend bedrijf Unilin, op de hoek van de Oekensestraat en de Ambachtenstraat in Izegem gelegen. Aan de rand van een industriezone, maar ook vlakbij heel wat bewoning. De brandweer van de zone Midwest is massaal aanwezig en zorgt voor de bluswerken. Door de aanwezigheid van gasflessen en mogelijk asbest in het dak van de loods stelde de politie een ruime perimeter in. De politie vraagt omwonenden deuren en ramen gesloten te houden. Er zijn op het eerste zicht geen gewonden.