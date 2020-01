Brand in 380 ton gerst in silo bezorgt brandweer pak werk LSI

21 januari 2020

17u44

Bron: LSI 0 Izegem Bij diervoederfabrikant Danis in de Noordkaai in Izegem is dinsdagnamiddag vuur ontstaan in een silo. 380 ton gerst in de silo zal handmatig uitgedraaid en geblust moeten worden, een monnikenwerkje.

De melding van de silobrand liep rond 16.15 uur bij de brandweer binnen. De Izegemse post was op dat moment nog bezig in de Marktstraat in Izegem omdat daar rook in de ondergrondse garage van een appartementsgebouw was opgemerkt. De Roeselaarse brandweer rukte daarom uit naar de Izegemse industriezone. Door broei in een silo moest 380 ton gerst uitgedraaid worden. Broei is zelfontbranding van opeengehoopte of samengeperste materialen. De temperatuur loopt dan zo hoog op in de materialen dat ze gaan smeulen of zelfs ontvlammen. “De gerst die niet aangetast is door de brand zal gerecupereerd worden, de rest zal geblust worden”, zegt Peter Vangierdegom van de brandweer. Dat karwei zal vermoedelijk uren in beslag nemen.