Bouwvakker loopt hoofdwonde op bij val LSI

23 oktober 2019

14u11

Bron: LSI 0 Izegem Bij een arbeidsongeval op een bouwwerf in de Marktstraat in Izegem is woensdag rond 13.30 uur een Poolse bouwvakker gewond geraakt.

De man was aan het werk op de werf naast Takko Fashion in het centrum en kwam ten val op een van de verdiepingen van de bouwwerf. Hij liep daarbij verwondingen aan het hoofd op. Collega’s brachten de gewonde man met een liftje naar beneden. Daar wachtte hulp van een ambulance en MUG-team. Met een bebloed hoofd kon het slachtoffer zelf in de ambulance stappen. Hij werd naar het Sint-Jozefsziekenhuis in Izegem overgebracht.