Bouwbedrijf Six haalt grootste project in zijn geschiedenis binnen Valentijn Dumoulein

07 april 2020

15u55 9 Izegem Het Izegemse bouwbedrijf Six heeft een groot renovatieproject van 242 woningen in de wijk Houtem in Vilvoorde binnen gehaald. Het gaat om een project van dertig miljoen euro.

De opdrachtgever is de Inter-Vilvoorde Maatschappij voor Huisvesting. “Met een contractwaarde van dertig miljoen euro is dit de grootste opdracht die we ooit toegewezen kregen”, vertelt Tom Ghiesmans van Six. “Het vorig record dateert nog maar van 2017, met de opdracht tot de renovatie van de daken van het Jubelpark in Brussel, dat momenteel in volle uitvoering is.”

De wijk Houtem bestaat uit eengezinswoningen waarvan de meeste een complete renovatie zullen ondergaan naar een ontwerp van het arQ Architecten team van Johan Verborgh, Kim Brouwers en Karolien Van Haute. De opdracht wordt gespreid over meerdere jaren.

Six-zaakvoerders Christophe Pollet en Sebastiaan Pot zijn opgetogen om aan het project te kunnen deelnemen. “We hopen voor de bewoners een aangename woonomgeving te mogen creëren”, zeggen ze. “Het is bovendien een flinke opsteker voor het SIX-team in deze economisch moeilijke coronaperiode.” Het gaat om de renovatie van tienduizend vierkante meter gevel- en dakisolatie, vijfduizend vierkante meter roofing en vierduizend vierkante meter buitenschrijnwerk.