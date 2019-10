Borstelpionier Eduard De Ryckere krijgt herdenkingsplaat Valentijn Dumoulein

11 oktober 2019

10u10 1 Izegem Heemkring Ten Mandere, de Vrienden van de Izegemse Musea en het museum Eperon d’Or hebben tijdens een een Erfgoedcafé een herdenkingsplaat voor borstelpionier Eduard De Ryckere aan de stad geschonken. Die zal straks aan zijn graf prijken.

Nadat vorig jaar tijdens het Erfgoedcafé een gedenkplaat voor de grondlegger van de schoenindustrie Eduard Dierick geschonken werd, nam schepen van Erfgoed en Musea Kurt Himpe (N-VA) dit jaar een gedenkplaat voor Eduard De Ryckere in ontvangst.

Tijdens de officiële overhandiging was ook Jean De Ryckere aanwezig, het laatste lid van de familie De Ryckere die in Izegem woonde. De gedenkplaat zal aan het graf van De Ryckere geplaatst worden. “Een mooi eerbetoon voor een belangrijk figuur die van groot belang was voor de historische borstelnijverheid, die samen met de schoenindustrie Izegem groot heeft gemaakt”, zegt Himpe.

Borstelbedrijf De Ryckere was meer dan honderd jaar gevestigd in de stad. Het herenhuis in cottagestijl uit 1923 in de Kasteelstraat is een stille getuige van dit eens zo bloeiende bedrijf. Dankzij Eduard De Ryckere is de borstelnijverheid definitief overgestapt van een ambachtelijke aanpak naar industrialisatie. Dat betekende ook een grote stijging van de werkgelegenheid en de welvaart in de stad.