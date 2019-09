Boete en rijverbod voor brokken na drink

12 september 2019

Bron: LSI 0 Izegem Een 36-jarige automobilist uit Aalbeke (Kortrijk) moet een boete van 1.200 euro betalen. De politierechter in Kortrijk legde hem die op nadat Kenneth P. op 27 september 2018 in Izegem na een drink met zijn nieuwe baas brokken maakte.

Een getuige zag P. rond 22.15 uur de rotonde van de Rijksweg (N36) en Meensesteenweg in Izegem aan de verkeerde kant oprijden. Er sneuvelde ook een verkeersbord. Op de volgende rotonde op de Bosmolens reed P. gewoon rechtdoor en sneuvelden opnieuw verkeersborden en –paaltjes. De politie van de zone Riho slaagde erin P. uit het verkeer te plukken. Hij bleek 1,90 promille alcohol in het bloed te hebben. “Hij kreeg een black-out toen hij in de auto stapte”, aldus zijn advocaat. P. moest meteen zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Omdat het zijn eerste veroordeling is, ontsnapte hij aan een alcoholslot.