Boer verbrandt afval, spelende kinderen slaan alarm VHS

30 juni 2020

18u45 1

Op een landbouwbedrijf in de Haaipanderstraat in de Izegemse deelgemeente Emelgem stak een boer dinsdagnamiddag wat afval in brand. Spelende kinderen merkten dat op en belden de hulpdiensten. Die snelden ter plaatse, maar hoefden nauwelijks te blussen. Met een kraan werd het afval uit elkaar gehaald om heropflakkering te vermijden. De landbouwer wist niet dat afval verbranden verboden is.