Boekenfeest omgedoopt tot ‘Kennismaekerij’ Valentijn Dumoulein

21 september 2020

13u23 0 Izegem Na vijf succesvolle edities van het Boekenfeest gaat het initiatief verder onder een nieuwe vlag. “Met de Kennismaekerij willen we de Izegemnaar kennis laten maken met tal van onderwerpen”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe.

“Met de Kennismaekerij zetten we een stap dichter bij de bibliotheek 3.0. Een belevingsbibliotheek die over de muur kijkt, samen met tal van partners, om mensen samen te brengen. De Kennismaekerij gaat van start met ‘Een gezond evenwicht in lijf en leden’, nu meer dan ooit een actueel thema”, verduidelijkt schepen Himpe.

Van Leen Dendievel tot Rudy Pevenage

“We strikten voor deze eerste editie heel wat grote namen”, aldus bibliothecaris Nicolas Cappelle. “Gezondheidscoach Sonja Kimpen, actrice Leen Dendievel en Ann Ceurvels, oud-wielrenner en ploegleider Rudy Pevenage en dokter Albert Clarysse zijn enkele voorbeelden van sprekers die de Kennismaekerij vorm geven. We strikten ook professor Nico Callewaert voor een gespreksavond over een vaccin tegen COVID-19. In het programma is er ook een familievoorstelling Rupsje Nooitgenoeg, een wandeling langs Izegemse woorden en beelden in samenwerking met Izegemse auteurs en een voordracht over medische clichés waarbij de deelnemers vooraf hun vragen kunnen doorsturen”, besluit Nicolas Cappelle.

Alle informatie over de ticketverkoop en het volledige programma op izegem.bibliotheek.be.