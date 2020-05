Blok@bib wordt dit jaar blok@ISO CDR

20 mei 2020

13u42 0 Izegem Door de coronacrisis is het voor de stad Izegem onmogelijk om de studenten samen te laten studeren in de bibliotheek. Maar tijdens de gemeenteraad liet burgemeester Bert Maertens weten dat er werk gemaakt wordt van een alternatief.

“Blok@bib is niet haalbaar omdat de ruimte in de leeszaal en de Plantijnzaal te beperkt is”, zegt hij. “Maar veel jongeren zitten nu al weken in hun kot en snakken ernaar om anderen te zien. Vandaar dat we beslist hebben om Blok@bib dit jaar te vervangen door Blok@ISO. In zaal ISO is er ruimte genoeg en de tafels en stoelen staan al klaar. Er wordt een online reserveringssysteem uitgewerkt dat volgende week actief moet zijn. Ook wordt er toezicht voorzien door stadsmedewerkers.”