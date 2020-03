Blijf in uw kot? Izegemse Dansacademie zet les dan maar via filmpjes verder Valentijn Dumoulein

18 maart 2020

16u32 0 Izegem Nu iedereen gevraagd wordt zoveel mogelijk thuis te blijven moeten ook dansscholen creatief zijn om hun leerlingen actief te houden. Daarom is lerares Hadewijch Oplinus gestart met het maken van filmpjes die ze via Whatsapp naar haar studenten stuurt.

“Livestreamen bleek voor ons niet haalbaar, maar ik heb wel filmpjes gemaakt en die naar de leerlingen gestuurd”, zegt ze. “Per groep heb ik op Whatsapp een account aangemaakt. De bedoeling is daar filmpjes met oefeningen, maar ook de choreografieën waar we mee bezig zijn voor onze voorstellingen op 23 mei te posten. Zo kunnen de leerlingen oefenen en kunnen ze ook reageren op de filmpjes als ze vragen hebben of gewoon iets willen laten weten. Ik vind die interactie wel belangrijk en dat mis ik nu vooral, dat contact met mijn leerlingen. Het blijft belangrijk om de leerlingen van groot tot klein aan het dansen te krijgen thuis.”

De filmpjes zijn er voor verschillende klassen. “Eentje voor de hele kleintjes, maar ook een voor de leerlingen die ballet volgen van het eind van de lagere school tot het middelbaar”, zegt Hadewijch. “Die laatste leg ik eerst uit zonder muziek en dan doe ik in het volgende filmpje de oefeningen met muziek.”