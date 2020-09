Blauwhuispark stelt nieuw stukje wandelgebied open Valentijn Dumoulein

03 september 2020

10u11 2 Izegem Vanaf donderdag is het mogelijk een nieuw stukje van het Blauwhuispark in Izegem te verkennen. Het Agentschap Natuur & Bos, Vanaf donderdag is het mogelijk een nieuw stukje van het Blauwhuispark in Izegem te verkennen. Het Agentschap Natuur & Bos, sinds kort de nieuwe eigenaar , heeft extra wandelpaden open gesteld.

Het kasteelpark is al sinds april 2017 open voor het grote publiek, maar één deel aan de achterkant van het domein bleef tot nu toe afgesloten om bepaalde fauna en flora niet te hinderen. “Er zit onder andere een reigerkolonie en er zit een vleermuizenpopulatie in een ijskelder, maar onderzoek van het Agentschap Natuur & Bos wees uit dat er toch een route kan open gesteld worden zonder dat bezoekers de dieren storen”, zegt groenschepen Caroline Maertens (N-VA). “Op die manier ontstaat er een nieuwe wandellus in het park. Je kan dus voortaan het brugje aan de vijver opwandelen en zo je weg verder zetten. De ijskelder zelf blijft wel afgesloten.”

Het Agentschap Natuur & Bos is sinds kort de nieuwe eigenaar van het park, waardoor de openstelling kon gebeuren. Zij staan voortaan in voor het groenbeheer en gaan het park op termijn nog verfraaien. De stad neemt enkel het maaien van het gazon op zich. Volgend jaar komt er ook een speelbos aan de voorkant van het park.