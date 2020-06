Blauwhuispark krijgt coronaproof pop-upzomerbar: “Reserveer chalet voor je eigen bubbel” Valentijn Dumoulein

16 juni 2020

10u53 18 Izegem Even zag het er naar uit dat het coronavirus roet in het eten zou gooien, maar er komt er deze zomer toch een derde editie van pop-upbar Den Hof in het Izegemse Blauwhuispark. Door renovatiewerken vindt het initiatief dit keer geen onderdak in de Orangerie. In de plaats komen er een grote chalet, met daar rond ook kleinere chalets die per bubbel te reserveren zullen zijn.

Drijvende krachten zijn opnieuw Tom Sintobin (50) van praatcafé De Koornmarkt en Frederic Boulez (47). Zij baatten de voorbije twee jaar al Den Hof uit. “Aanvankelijk leek het geen goed idee om voor een derde editie te gaan”, zegt Frederic. “We wisten dat de Orangerie door renovatiewerken dit jaar niet beschikbaar zou zijn, maar de hoofdreden was natuurlijk de coronacrisis. Het was lange tijd onduidelijk of ons initiatief wel zou kunnen plaatsvinden. Zodra de versoepeling voor de horeca er kwam, wisten we dat we er voor wilden gaan. Dit keer maken we gebruik van chalets van All Events in Zedegem. Zij leveren die normaal voor festivals als Tomorrowland of après-skibars, maar ik vond ze eigenlijk perfect voor wat wij in gedachten hebben.”

Pop-updorp

Het duo mikt met Den Hof 3.0 op een klein pop-updorp. “Er komt één grote chalet van 100 vierkante meter met bar aan de overkant van de Orangerie”, schetst Tom de situatie. “We voorzien er een overdekt terras, waar elke dinsdag in de zomer ook terrasconcerten zullen plaatsvinden. Er zal ook een deel open terras zijn en we maken uiteraard ook gebruik van het grasveld. De meubels komen wederom van de Izegemse zaak Vandoorne. Wie iets mooi vindt, zal dat ook kunnen kopen. Er komt ook een sanitair blok die in dezelfde stijl als de chalets is opgebouwd. We gaan niet voor een Tomorrowland-ervaring, maar focussen op gezinnen met kinderen. We gaan dan ook zaken als een klimtoestel of springkasteel voorzien.”

Bubbels in chalets

Opvallendste nieuwigheid zijn evenwel de kleinere chalets die op het terrein zullen verschijnen. “Wie dat wenst zal een eigen chalet met privéterras en minibar kunnen reserveren”, zegt Frederic. “Het wordt een soort strandcabine met alle comfort en koeling. Ideaal voor wie in zijn eigen bubbel tot tien personen coronaproof van Den Hof wil genieten. We gaan daar een symbolische prijs voor vragen, maar het precieze bedrag staat nog niet vast. Uiteraard houden we ons voor de hele pop-upbar aan de coronamaatregelen. Zo komen er geen krukken aan de toog, kan je er niet bestellen, zal alles ver genoeg uit elkaar staan en draagt het personeel mondmaskers. Al hopen we dat er tegen de zomer nog een mogelijke versoepeling in zal zitten.”

Mosselen à volonté

Den Hof schiet op woensdag 1 juli uit de startblokken en blijft tot zondag 16 augustus staan. Daarna is de zomerbar elke weekdag open vanaf 14 uur en in het weekend vanaf 11 uur. “Elke zondag ga je er voor 25 euro ook mosselen met frietjes à volonté kunnen eten”, geeft Tom nog mee. “Daar reserveer je het best op voorhand voor.” Den Hof zoekt ook nog personeel. Wie interesse heeft, kan terecht op de Facebookpagina Den Hof.