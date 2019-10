Black Spirit wint voor de tweede keer Europees kampioenschap discodansen Valentijn Dumoulein

27 oktober 2019

14u54 16 Izegem De groep Black Spirit van het Life Danscenter is er voor de tweede keer in zijn bestaan in geslaagd het Europees kampioenschap discodans te winnen. Dit keer sleepten ze de titel in de wacht in het Italiaanse Montecatini.

De groep Black Spirit bestaat uit twintig dansers tussen de 16 en 27 jaar, onder leiding van choreograaf Davy Desloovere. Zij traden in Italië met zeven andere groepen aan in de categorie ‘Formation Adults’. In 2008 werden ze al eens Europees kampioen en in 2009 werden ze zelfs wereldkampioen. Nu wisten ze vooral te imponeren met hun verhalend element. “De jury let bij discodansen vooral op sprognen, splits, kicks en pirouettes, maar wij hebben er een extra verhalend element in gestoken en dat is iets dat je toch niet zo vaak in discodansen vindt”, zegt Dieter Vandeputte van het Life Danscenter. “Het verhaal dat Black Spirit bracht was over hoe de maatschappij wil dat je je gedraagt, terwijl het voornaamste toch is dat je jezelf kan blijven. Ook hier deed Black Spirit zijn eigen ding en dat viel duidelijk in de smaak.”

Black Spirit keert zondagmiddag terug naar huis, maar een feestje op eigen bodem zal pas voor later zijn. “Ze zijn behoorlijk moe, want vannacht hebben ze het daar ook al goed gevierd”, aldus Dieter. “Maar later komt er sowieso nog eens een feestje in ons eigen danscenter.”

Bekijk hieronder de prestatie van Black Spirit op het EK Discodansen: