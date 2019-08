Biljartclub Volharding krijgt koninklijke titel Valentijn Dumoulein

26 augustus 2019

14u02

Bron: VDI 0 Izegem Biljartclub Volharding mag zich voortaan koninklijk noemen. Omdat de caramboleclub vijftig kaarsjes uitblaast, voldoet het aan het criterium om voortaan als ‘koninklijke’ club verder te gaan.

“Ons gouden jubileum getuigt dat de club zijn naam ‘volharding’ niet gestolen heeft”, grapt bestuurslid Erik Mattan. Dat een vereniging die vele hoogtes en laagtes kende en nog altijd bloeit geen alledaags feit is, staat vast. Die volharding kenmerkt niet alleen de club, maar vooral stichter Jules Decru, een biljarter in hart en nieren. Dat onze voorzitter Jean-Pierre Bonte, duivel-doet-al Marc Oosterlinck en bestuurslid Jules in oktober een koninklijke oorkonde in ontvangst mochten nemen, is dan ook een verdienste van onze stichter, die er na vijftig jaar nog altijd bij is.”

Nieuwe leden welkom

De koninklijke titel werd gevierd met een bescheiden receptie. Ondertussen is de start van het nieuwe biljartseizoen gegeven in lokaal De Golfbreker in de Kerkstraat 9. Die herbergt drie uitstekende biljarttafels waarop dertig leden in drie disciplines biljarten. Liefhebbers en nieuwe leden zijn nog altijd welkom. De club speelt op maandag van 14 tot 17.30 uur, op woensdag van 9 tot 12 uur, op donderdag, vrijdag en zaterdag van 14 tot 18 uur en op zondag van 9 tot 12 uur.