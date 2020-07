Bierkasteel stelt vernieuwde Michelles Pub & Brasserie voor Valentijn Dumoulein

08 juli 2020

16u32 0 Izegem In het Bierkasteel van brouwerij Van Honsebrouck heeft de vernieuwde Michelles Pub & Brasserie de deuren geopend. Het restaurant dat er vroeger zat, ruimde plaats voor een brasseriepub die beter bij de sfeer van de brouwerij past. De vroegere Michelles Pub in hetzelfde gebouw kun je voortaan als Michelles VIP Room huren als evenementenlocatie.

“Steeds meer bezoekers vroegen of we een kleinere evenementenruimte dan onze balzaal hadden”, zegt Bruno Lambert van het Bierkasteel. “We krijgen veel vragen voor babyborrels, pensioenvieringen of jubilea en daarom hebben we besloten die ruimte voortaan als evenementenlocatie in te zetten. Tegelijkertijd hebben we ons restaurant omgebouwd tot Michelles Pub & Brasserie, nog steeds uitgebaat door Michelle Van Honsebrouck en haar team. Deels in dezelfde stijl en gecompartimenteerd om die gezellige pubsfeer te behouden. Bij het binnenkomen kun je iets drinken aan hoge tafels, verder in de zaal is er onze Gustav Eiffel-haard en een indrukwekkend brandglasraam dat we uit een villa in Rijsel hebben gehaald. De brasserie is ook iets groter geworden en we kunnen nu – in coronatijden – honderd mensen verwelkomen.”

Bierwafels

De brasseriepub heeft een vrij uitgebreide menukaart, met als blikvangers hippe hamburgers en (deels gegrillde) vlees- en vis gerechten en diverse bereidingen met bier van de brouwerij. In de namiddag doet ze ook dienst als tea-room en kun je er gerechten als bierwafels of oliebollen met bierbeslag eten. “Ook de rondleidingen in de brouwerij zijn gestart en de opening van de hernieuwde zaak is ideaal voor bezoekers”, beseft Bruno. “We hebben een ruime parking en beschikken zelfs over laadpunten voor elektrische fietsen en wagens.”

Michelles Pub heeft ondertussen ook een vestiging in Moeskroen. “We willen graag in ons land nog meer vestigingen openen en er een soort franchise van maken. Zie het als de McDonald’s van de brouwerijpubs”, knipoogt Bruno.

Michelles Pub & Brasserie is open van dinsdag tot en met zaterdag, van 11.30 tot 21.30 uur. Door de coronamaatregelen werkt ze met avondshifts om 18, 20 en 21.30 uur. Meer info op www.bierkasteel.be.