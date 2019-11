Bier Pleidooi vormt nu ook basis voor konijnenpaté Valentijn Dumoulein

16u23 0 Izegem Het bier Pleidooi is nog maar pas op de markt en het vormt al de inspiratie voor een konijnenpaté. Drie Emelgemse handelaars sloegen daarvoor de handen in elkaar.

Pleidooi is het derde biertje uit de Jurist-reeks van de Better Beer Brewers. Jurgen Vermeylen en Chris Vandecaveye brachten het bruine bier van 9,5 graden in oktober op de markt en nu volgt er al een afgeleide. Dominique Santi van broodjeszaak 144 in de Prinsessestraat gaf de aanzet. “We bieden graag meer aan dan enkel standaard broodjes”, vertelt hij. “Denk maar aan een boterham met hoofdvlees, een schel kaas of paté. We maken veel van onze producten zelf of kopen lokaal en zo groeide het idee om met lokale producten aan de slag te gaan. We kennen Chris en Jurgen goed en zo ontstond het idee om hun bier als basis te gebruiken voor een konijnenpaté. We betrokken er Geert D’Haeyere van Wild & Gevogelte Geert en Krista uit de Reperstraat bij, want hem hadden we uiteraard nodig om het bier in de paté te verwerken. Zo ontstaat ook een mooie samenwerking. Geert verkoopt de Pleidooi-paté in zijn zaak, wij in onze broodjeszaak en de Better Beer Brewers doen ze mee op tastings tijdens bierfestivals. Een win-win-situatie voor alle betrokkenen”, besluit Dominique.