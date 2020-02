Bibliotheken tijdelijk dicht door omschakeling naar nieuwe software Valentijn Dumoulein

20 februari 2020

09u29 1 Izegem Binnenkort stappen de bibliotheken van Izegem en Meulebeke, samen met twaalf andere bibliotheken uit Midden-West-Vlaanderen, over op dezelfde bibliotheeksoftware.

Die vernieuwing past binnen de uitrol van een overkoepelend Vlaams bibliotheeksysteem. Om die overgang te maken, zullen de Izegemse en Meulebeekse bibliotheek gesloten zijn van maandag 23 tot en met dinsdag 31 maart.

Tijdens deze sluiting kunnen bibliotheekleden niets ontlenen, verlengen of reserveren. De inleverdatum van uitgeleende boeken, cd’s en andere bibliotheekmaterialen schuift automatisch op naar de volgende openingsdag. In Meulebeke is dat op zaterdag 28 maart, in Izegem op woensdag 1 april om 14 uur. “Bibliotheekgebruikers riskeren dus geen boete. Voor wie van plan is veel te lezen tijdens de paasvakantie is er geen probleem, want de bib is weer open bij het begin van de vakantie”, verduidelijkt bibliothecaris Nicolas Cappelle. In totaal zullen vijftig West-Vlaamse bibliotheken op hetzelfde moment sluiten om over te schakelen naar de nieuwe bibliotheeksoftware.