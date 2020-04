Bibliotheek start afhaalservice op afspraak op Valentijn Dumoulein

12 april 2020

15u57 0 Izegem Naar aanleiding van de coronamaatregelen start de Izegemse bibliotheek een afhaalservice op afspraak op. “We starten met de alternatieve dienstverlening op dinsdag 14 april en organiseren dit zeker al tot eind april”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe.

“De alternatieve dienstverlening kan enkel voor mensen die al lid zijn van de bibliotheek omdat die gebruikers al in het bestand zitten en de uitleen op die manier achter de schermen kan geregistreerd worden. Elke bibliotheekgebruiker kan één keer per week een bestelling plaatsen en maximaal tien stuks aanvragen. Voor de strips is de limiet zes stuks en voor dvd’s vijf”, verduidelijkt de schepen.

“Via de website van de bibliotheek kan in de catalogus gezocht worden naar de beschikbare collectiestukken en op de website van de stad Izegem kan dan een online afspraak gemaakt worden om de bestelling af te halen”, aldus bibliothecaris Nicolas Cappelle. “Er moet minimum één dag op voorhand gereserveerd worden en de aanvragen worden chronologisch afgehandeld. Na de registratie van de aanvraag krijgt de bibliotheekgebruiker een mail met de bevestiging van datum en tijdstip om de collectiestukken op te halen. De mogelijke afhaalmomenten zijn op weekdagen tussen 8.30 en 12 uur en van 14 tot 17 uur.”

Gratis service

“Alle bestellingen tijdens de alternatieve dienstverlening zijn gratis. Wie problemen heeft om te reserveren kan per mail of telefonisch contact opnemen met de bibliotheek”, zegt Nicolas Cappelle. “Geleende collectiestukken terugbrengen kan enkel via de inleverbus aan de ingang van de bibliotheek. De uitleentermijn wordt sowieso verlengd tot na de sluitingsperiode van de bibliotheek.”

Alles wordt in het werk gesteld voor een maximale veiligheid. “Teruggebrachte collectiestukken worden drie dagen in quarantaine geplaatst vooraleer ze opnieuw in de uitleen gebracht worden. Omwille van de veiligheid wordt daarom de spelotheek niet meegenomen in de afhaalservice. We rekenen er op dat de gebruikers ook alle maatregelen respecteren”, besluit schepen Kurt Himpe.