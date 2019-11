Bib opnieuw open voor blokkende studenten Valentijn Dumoulein

06 november 2019

15u43 0 Izegem De bibliotheek zet naar aanleiding van de nakende examenperiode opnieuw de deuren open voor de studenten van het hoger onderwijs. “Het project startte in 2014 en groeide uit tot een vaste waarde onder de studenten”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe.

“Om tegemoet te komen aan de vraag van de studenten werd het initiatief ook uitgebreid naar zondag en op zaterdag tot 20 uur. Dit proefproject werd positief geëvalueerd en zal ook tijdens deze Blok@Bib van toepassing zijn”, verduidelijkt bibliothecaris Nicolas Cappelle. Blok@Bib loopt van 19 december tot 31 januari tijdens de openingsuren van de bibliotheek. “Om de grote groep studenten op te vangen, zijn de leeszaal en de vernieuwde Plantijnzaal ter beschikking en in de week is de bibliotheek voor studenten ook al open van 8 uur”, weet schepen Himpe. De bibliotheek is op de aangepaste uren op zaterdag en op zondag alleen toegankelijk via de Wolvestraat, aangezien de bibliotheek op die tijdstippen gesloten is.

“Dit jaar wordt Blok@Bib trouwens ook een weekje langer georganiseerd”, zegt schepen van Jeugd Lothar Feys. “De bibliotheek en de jeugddienst zullen ook tijdens deze blokperiode de studenten in de watten leggen met enkele aangename en verrassende verwenmomenten.”