Bib noodgedwongen dicht? Cultuurschepen raadt boekenruilkastjes aan Valentijn Dumoulein

17 maart 2020

11u03 1 Izegem Nu het openbare leven stilvalt en ook de lokale bibliotheken dicht zijn, verwijst de Izegemse cultuurschepen Kurt Himpe (N-VA) naar boekenruilkastjes in het straatbeeld. “Die bewijzen in deze periode nu echt wel hun nut en bieden zeker soelaas voor heel wat literatuurfans”, zegt hij. “Vorig jaar werd het aantal kastjes nog uitgebreid van zes naar negen, zodat er een spreiding is over de hele stad.”

“Onder het motto ‘Neem er een en zet er een terug’ kan iedereen gratis een boek nemen uit de kastjes. De bedoeling is dat iedereen zijn boeken een nieuw leven kan inblazen door ze door te geven aan een andere lezer. Zo kan een boekenwurm nieuwe thema’s en auteurs ontdekken. De kastjes worden regelmatig aangevuld met boeken uit de voorraad van de bibliotheek of met geschonken boeken”, verduidelijkt bibliothecaris Nicolas Cappelle. “De boekenruilkastjes bevinden zich aan de sportdienst, het JOC, ’t SoK, het Dorpshuis in Emelgem, in de Molstraat, aan de pastorie op de Bosmolens, aan de Dankkapel in de Roeselaarsestraat, Okido en op de wijk Sint-Rafaël. We verduidelijken wel nog even dat ontleende bibliotheekmaterialen niet in die kastjes mogen geplaatst worden. Dat kan wel via de ingeefluiken aan de bibliotheek”, besluit schepen Himpe.