Bib kreeg er vorig jaar 6.800 nieuwe leden bij Valentijn Dumoulein

13 februari 2020

16u12 0 Izegem De Izegemse bibliotheek zette in 2019 sterke cijfers neer. “Voor het derde jaar op rij steeg het aantal mensen dat een lidkaart van de bibliotheek aanschafte”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe (N-VA).

“In 2019 werden bijna 6.800 mensen lid van de Izegemse bib. Net zoals de vorige jaren schommelde het aantal bezoekers van de bibliotheek rond de 120.000 per jaar met piekmaanden waarbij tot bijna 11.600 mensen over de vloer kwamen. Ook de vijfde editie van het Boekenfeest met tal van activiteiten en lezingen was een groot succes en lokte bijna 2.000 geïnteresseerden. Dit jaar zal er trouwens met een nieuw concept uitgepakt worden”, aldus schepen Himpe.

“Naast de evolutie tot kenniscentrum zet de bibliotheek uiteraard ook in op een ruim collectieaanbod”, verduidelijkt bibliothecaris Nicolas Cappelle. “Met bijna 154.000 collectiestukken kan iedereen wel zijn of haar gading vinden. Bij de jeugd valt op dat er opnieuw meer boeken uitgeleend worden. Ook de non-fictie bij de volwassenen zit duidelijk in een stijgende lijn. In 2019 werden meer dan 236.000 collectiestukken uit de bib ontleend. In 2019 konden trouwens ook voor de eerste keer games ontleend worden in de bibliotheek, een wisselcollectie die samen met de bibliotheken uit de regio aangeschaft werd.”