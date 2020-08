Bewoners ’t Venster helpen je bij nieuwe fotozoektocht in Merelwijk Valentijn Dumoulein

18 augustus 2020

15u58 1 Izegem Een aantal medewerkers, bewoners en familieleden van provinciaal centrum ’t Venster hebben het initiatief genomen om een fotozoektocht te organiseren in hun omgeving bij de Merelwijk en het Merelbos in Emelgem.

In ’t Venster verblijven mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. “Door de coronamaatregelen zijn activiteiten voor onze bewoners maar met mondjesmaat toegelaten”, zegt Petra Lambrecht. “Daarom zochten we een coronaveilige activiteit die toch voor enige verbinding tussen onze bewoners en de buurt kan zorgen. Deze zoektocht is daar het ideale middel voor. Jong en oud kan die doen en hij loopt door de opengestelde tuin van ’t Venster. Zo kunnen bewoners vanop hun terras hints geven aan mensen die de fotozoektocht doen. Zo hopen we op kleine ontmoetingen tussen onze bewoners en anderen.”

Praktisch

De fotozoektocht vindt plaats op 28, 29 en 30 augustus. Je kunt gratis deelnemen en vooraf inschrijven hoeft niet. Starten kan op een aantal plaatsen. Voor deelnemers is de tuin van ’t Venster in de Willem Elsschotstraat 19 in Emelgem telkens open tussen 14 en 17 uur. Op het domein is het dragen van een mondmasker wel verplicht. De nodige info verschijnt op 27 augustus op de Facebookpagina’s ‘Emelgem, een dorp met Pit’ en vzw Unie-K. Je kunt ook een papieren versie krijgen door te mailen naar petra.lambrecht@tvenster.be of te bellen op 051/31.84.72.

Het invulformulier kun je ten laatste op 31 augustus om 8 uur in de brievenbus van’t Venster stoppen of naar Petra mailen. Je maakt kans op een prijs.