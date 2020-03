Bewoners passen tekst op villa aan: van ‘nooit thuis’ naar ‘altijd thuis’ VHS

27 maart 2020

17u07 0

De bewoners van deze villa langs de Kapucijnenlaan in Izegem moeten het credo van hun woning noodgedwongen even loslaten. Letterlijk dan. De villa behoorde vroeger toe aan de zaakvoerders van het autocarbedrijf Mandel Car, dat destijds gevestigd was naast de woning. ‘Nooit thuis’, lieten de zaakvoerders optekenen aan het torentje van hun villa. En gelijk hadden ze, want vrijwel altijd waren ze op de baan met één van hun bussen. Intussen is het bedrijf verhuisd en werd de villa verkocht. De huidige bewoners pasten het opschrift even aan aan de nieuwe situatie. Nooit thuis, werd ‘altijd thuis’. Hoewel… toen we vrijdag even gingen aanbellen voor een woordje uitleg, bleek niemand thuis. Boodschappentijd, allicht.

