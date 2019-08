Bewoners Baron de Pélichystraat klagen overlast aan Lieven Samyn

Bron: LSI 0 Izegem Bewoners van de Baron de Pélichystraat in het centrum van Izegem zijn de stijgende overlast en verkeersonveiligheid in hun straat beu. Fotograaf Jan Huysentruyt nam in naam van de buurt het heft in handen en stuurde een mail naar het stadsbestuur om maatregelen te vragen.

Op vrijdag 16 augustus sloeg een dame met psychologische problemen de voorruit van de wagen van Jan Huysentruyt stuk. Bij zijn buren leverde het vandalisme blutsen en krassen in het koetswerk op. De dame kon opgepakt worden. “Maar dergelijke incidenten gebeuren regelmatig”, legt Jan uit. “De nachtwinkel in de buurt treft geen schuld, maar haar bezoekers zorgen wel voor overlast, regelmatig worden autospiegels aan diggelen gereden, een privéparking aan de overkant van de bakkerij krijgt te maken met sluikstorters, wildplassen,…”

In samenspraak met enkele buren stuurde Jan Huysentruyt een e-mail naar het college van burgemeester en schepenen. “Met de vraag of extra verlichting en extra camera’s mogelijk zijn”, stelt hij voor. “Bijvoorbeeld aan de kruispunten met de Sint-Tillo- en Krekelstraat. En of het verkeerscirculatieplan in de stad en het beurtelings parkeren in de straat herbekeken kunnen worden. Het moet volgens mij mogelijk zijn om een soort lus met éénrichtingsverkeer in het centrum te creëren. De straten zijn zo smal geworden dat kruisen met twee auto’s onmogelijk is als er ook nog eens auto’s geparkeerd staan. Op de wisseldag van het beurtelings parkeren is het hier helemaal een ramp. Dan staan auto’s aan beide kanten van de weg geparkeerd.”

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) was op de hoogte over de problematiek van het foutparkeren rond de nachtwinkel. “Maar het is de eerste keer dat er me meldingen van vandalisme ter ore komen”, zegt hij. “We zullen bij de politie cijfers opvragen om te zien hoe groot de problematiek is. De politie zal ook objectieve cijfers en vaststellingen aanreiken op basis waarvan beslist kan worden waar er eventueel extra camera’s kunnen komen. Overal zomaar camera’s plaatsen is niet wenselijk en onbetaalbaar.”