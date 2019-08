Beweging.net houdt Graag Traag-actie aan Heilig-Hartschool Valentijn Dumoulein

27 augustus 2019

14u50

Bron: Valentijn Dumoulein 1 Izegem De Izegemse afdeling van Beweging.net heeft met het oog op de eerste schooldag een Graag Traag-actie gehouden in de omgeving van basisschool Heilig-Hart in de Roeselaarsestraat.

“We hebben er heel wat van de kenmerkend groene Graag Traag-affiches uitgedeeld”, vertelt Dries Dehaudt van Beweging.net. De campagne is een terugkerende actie. “Hiermee willen we de weggebruikers aanmanen trager te rijden”, vertelt voorzitter Filip Lapere. “Al te vaak merken we dat er rond schoolomgevingen te snel gereden wordt. Met het schooljaar in aantocht leek het ons ideaal om bestuurders opnieuw attent te maken op de zone 30 aan de Izegemse scholen. Heel wat buurtbewoners waren maar al te blij om die boodschap mee te helpen verspreiden via een affiche aan het raam.”