Beweging.net annuleert sneukeltoer op Rerum Novarum Valentijn Dumoulein

25 maart 2020

16u13 0

De werkgroep die de Sneukeltoer van Beweging.net naar aanleiding van Rerum Novarum op donderdag 21 mei in Izegem organiseert, heeft beslist alles te annuleren.

“Er is nog heel wat voorbereiding aan dit evenement waar we 500 deelnemers verwachten: routes verkennen, stopplaatsen vastleggen, medewerkers zoeken, materiaal bestellen, enz..”, reageert Donald Horré van de organisatie. “De vooruitzichten naar het mogen organiseren van evenementen de komende weken zien er niet goed uit. We willen er, zoals elk jaar een kwaliteitsvol gebeuren van maken en zonder degelijke voorbereiding kan dit niet. Jammer, maar de gezondheid van mensen staat op de eerste plaats.”