Better Beer Brewers wagen met nieuw bier Pleidooi hun kans in China Valentijn Dumoulein

10 oktober 2019

14u13 2 Izegem De Better Beer Brewers hebben met Pleidooi het derde biertje in hun Jurist-reeks klaar. Buren Chris Vandecaveye en Jurgen Vermeylen hebben nu zowel een tripel en een blond en bruin bier in hun gamma. Met Pleidooi willen ze proberen in China voet aan de grond te krijgen.

Jurgen en Chris brouwen al sinds 2016 samen bier. Dat leidde toen tot de creatie van hun Jurist Triple Gold, met jeneverbes en kardemom als extra toets. Twee jaar later was er de blonde Jurist Pro Deo. “Met deze Jurist Pleidooi hebben we nu ook een bruin biertje”, glimlacht het duo. “Het gaat om een bier van 9,5 graden. We wilden er eerst een Japans kruid in verwerken en experimenteerden ook even met citroengras, maar dat leverde niet het verhoopte resultaat op. Daarom grepen we terug naar kardemom, maar dit keer een gerookte variant die we leerden kennen in een kruidenwinkeltje op Borough Market in Londen. Alles viel meteen in zijn plooi.”

Dit keer werken Jurgen en Chris samen met Bierselect uit Gent. “Ook omdat we het in China eens met ons bier willen proberen”, vertelt Jurgen. “Bierselect heeft daar al de nodige contacten en wil tussenpersoon spelen. De Chinezen raken steeds meer verlekkerd op speciaalbieren. Het was eerder toeval, maar het etiket van Jurist Pleidooi is rood en in China staat dit blijkbaar voor geluk, dus dat is alvast een goed voorteken.”

Jurist Pleidooi valt voor het eerst te proeven op het Poperings Bierfestival op 26 en 27 oktober. Meer info op www.better-beer-brewers.com.