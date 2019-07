Betonnering nieuwe Dorpsbrug gaat verder VDI

11 juli 2019

11u14

Bron: VDI 0 Izegem Op woensdag 10 juli is de derde betonfase in de bouw van de nieuwe Dorpsbrug gestart. De aannemer hervatte voor het eerst de betonnering na een incident begin juni waarbij een deel van de brug zich zomaar los van de steunpijlers maakte.

Eind juni werd de nieuwe Dorpsbrug terug in positie getrokken. Daarbij kwam geen noemenswaardige schade aan het licht. De brug is ondertussen terug in zijn oorspronkelijke positie geplaatst. Woensdag kon de derde betonneringsfase van start gaan. “De werken gaan dus onverminderd door”, zegt burgemeester Kurt Windels. “Na het bouwverlof giet de aannemer dan het hoogste deel van de brug.”

Het incident zorgde wel voor enkele maanden vertraging. Normaal gezien moest de nieuwe Dorpsbrug tegen Nieuwjaar af zijn, maar dat wordt nu wellicht januari, februari of maart.