Bestuurder rijdt tegen geparkeerde auto en pleegt vluchtmisdrijf, maar vergeet wel afgevallen nummerplaat AHK

07 december 2019

15u04 2 Izegem Een autobestuurder die in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Stationsstraat in Izegem een geparkeerde auto aanreed en vluchtmisdrijf pleegde, zal toch makkelijk gevonden worden. Door de botsing viel de nummerplaat van de aanrijder er af.

“Plots stond mijn buurvrouw aan mijn deur vanmorgen om 6 uur”, vertelt Kristof Gryspeerdt uit de Stationsstraat in Izegem. “Ze wou gaan werken maar stelde vast dat haar rode auto was aangereden. Door de klap was haar auto achteruit geschoven en tegen mijn auto terecht gekomen. Toen ik ging kijken kon ik mijn ogen amper geloven. Vlak voor de auto van mijn buurvrouw lag een nummerplaat. Wellicht de nummerplaat van de aanrijder die er door de klap is af gevallen. De aanrijder pleegde vluchtmisdrijf, maar nu zullen we hem toch snel kunnen vinden. Het moet toch een redelijke klap geweest zijn, maar we hebben vannacht niets gehoord.”