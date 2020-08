Bestelwagen Woondienst brandt uit, ook vier andere voertuigen en aanhangwagen beschadigd VHS

07 augustus 2020

20u33 0 Izegem Achter het vroegere politiecommissariaat langs de Kasteelstraat in Izegem heeft vrijdagavond een geparkeerde bestelwagen van de Woondienst Regio Izegem vuur gevat. Andere voertuigen die in de onmiddellijke omgeving stonden, deelden ook in de brokken.

Het vuur werd opgemerkt rond 18.15 uur. Bij aankomst van de brandweer stond de voorzijde van één bestelwagen in lichterlaaie. De blussers kregen het vuur snel onder controle maar intussen waren ook andere bestelwagens en een aanhangwagen beschadigd door de enorme hitte. De snelle tussenkomst vermeed wel veel erger. Over de oorzaak van de brand, die naar alle waarschijnlijkheid accidenteel is, bestaat nog geen duidelijkheid.