Bert Maertens legt opnieuw eed af als Vlaams parlementslid: “West-Vlaamse dossiers blijven aankaarten in Brussel” VDI

18 juni 2019

19u10

Bron: VDI 1 Izegem Bert Maertens (N-VA) heeft dinsdag opnieuw de eed afgelegd als Vlaams volksvertegenwoordiger. “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen van de kiezer om de West-Vlaamse dossiers ook de komende vijf jaar in Brussel aan te kaarten”, zegt de Izegemse burgemeester.

Bert Maertens is sinds 2013 burgemeester van Izegem. In 2010 werd Bert lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, in 2014 ruilde hij de Kamer voor het Vlaams parlement. Hij was er ondervoorzitter van de Commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en zetelde in de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken. Vanuit zijn ervaring als burgemeester van Izegem kon hij geregeld een bijdrage leveren aan de inhoudelijke discussies in de commissies.

Bij de verkiezingen van 26 mei was Bert lijsttrekker voor het Vlaams parlement in West-Vlaanderen. “Met 28.250 voorkeurstemmen gaven de West-Vlamingen mij een duidelijk mandaat om hun belangen te blijven verdedigen in Brussel. De komende jaren worden cruciaal voor onze regio. Een pak infrastructuurprojecten zullen eindelijk starten of voltooid worden. Denk maar aan het Seine-Scheldeproject, waarbij nog enkele bruggen verhoogd moeten worden, of het Project Stadsvaart, dat de haven van Zeebrugge beter zal ontsluiten via de binnenvaart. Of de bouw van de nieuwe zeesluis in Zeebrugge”, weet Maertens. “Samen met de andere N-VA-parlementsleden, en ook over de partijgrenzen heen, blijf ik deze en andere dossiers opvolgen in Brussel.”