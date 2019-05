Bert Maertens behoudt zetel in Vlaams Parlement VDI

27 mei 2019

13u57

Bron: VDI 0 Izegem N-VA Izegem zag zich gisteren op zowel Vlaams als federaal niveau ingehaald door Vlaams Belang. Het Belang haalt het in de Pekkerstad nipt van de N-VA van burgemeester Bert Maertens. Op Vlaams niveau haalt de partij 24,1 procent, terwijl N-VA op 23,93 procent strandt. De burgemeester mag als zetelende Vlaams parlementslid wel zijn zitje behouden. Hij behaalde 28.250 voorkeurstemmen.

“Die sterke score van het Vlaams Belang verontrust me toch”, reageert hij. “Veel mensen kwamen de voorbije week naar me toe om te zeggen dat ik als burgemeester goed werk lever, maar dat ze op nationaal niveau toch voor het Vlaams Belang zouden stemmen. Blijkbaar is het ongenoegen over te bepaalde zaken zo groot dat ze dachten alleen daar terecht te kunnen. Ik zie er toch ook iets positiefs in: Vlaanderen heeft Vlaams-nationalistisch gestemd en dat is een goede zaak.”

Dat Maertens terug naar het parlement mag, had hij wel verwacht. “Maar ik had op een mooier resultaat voor de ploeg gehoopt.” Wat het cordon sanitaire betreft, heeft hij ook zijn mening. “Ik ben altijd al tegen het principe van een cordon geweest, maar qua standpunten en retoriek liggen we toch ver uiteen met het Belang, waardoor ik vrees dat een stabiele coalitie met hen moeilijk wordt. Toch volg ik onze partijvoorzitter, die al heeft laten weten dat hij met alle partijen – en dus ook het Belang – rond de tafel wil zitten.”