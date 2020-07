Beperkte 21 juli-viering door corona, Izegem neemt voortaan organisatie in handen Valentijn Dumoulein

17 juli 2020

17u01 0 Izegem De viering van de nationale feestdag op 21 juli zal voortaan een organisatie van het stadsbestuur zijn. De Vaderlandslievende Vereniging veroudert en dus is opvolging aangewezen. De viering van dit jaar zal door de coronacrisis ook eerder beperkt zijn.

Oppositiepartijen Sp.a, Groen, Open Vld en Stip lieten op de recentste gemeenteraad al hun bezorgdheid merken over het voortbestaan van de viering in Izegem, nu de organisatie geen jonge vrijwilligers meer telt. “We vernemen dat de afspraken met de stad niet altijd even vlot verliepen en de vermindering van subsidies wordt ook als weinig respectvol ervaren”, vindt Justine Hollevoet (sp.a). “Daarom willen we weten hoe de stad dit evenement in de toekomst ziet.”

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) zegt dat door de coronacrisis een afspraak met de ouderen van de Vaderlandslievende Vereniging niet evident was. “Ook omdat zij een risicogroep zijn. Daarom werd een vergadering verschillende keren uitgesteld, maar ondertussen is besloten dat wij de organisatie van de viering gaan overnemen. Het gedaald budget heeft betrekking op een uitstap naar een koepelorganisatie in Brussel. Ook andere verenigingen uit de stad krijgen voor zulke uitstappen geen geld en dus schakelen we dat voor iedereen gelijk.”

Geen optocht

Door de coronadreiging zal de viering er dit jaar iets anders uitzien. “Er is geen optocht met fanfare, maar een Te Deum in de kerk wel en er zal ook een bloemenhulde aan het monument van de onbekende soldaat gebeuren”, zegt de burgemeester.