Bekende fotozaak Wenerdroom verhuist naar nieuwe locatie: “Maar de muziek verdwijnt, we focussen alleen nog op fotografie” Valentijn Dumoulein

12 juni 2020

09u42 0 Izegem De bekende fotozaak Wenerdroom verhuist eind augustus naar een nieuw pand aan de overkant van de Stationsstraat. Daarmee verlaten Heidi Vercruysse en Dirk Stockman de locatie waar het 63 jaar geleden voor haar ouders allemaal begon. Heidi gaat verder met haar fotowerk, maar Dirk gaat met pensioen en dus verdwijnt de muziekverkoop waar hij zich jarenlang op toelegde.

Wenerdroom dankt zijn naam aan de slogan ‘Muziek als in Wenen en foto’s als in een droom’. “Nu klinkt dat wat gedateerd, maar bij de start in 1957 paste dat perfect”, zegt Heidi, wiens ouders Leon en Marie-Thérèse de zaak opstartten. “Klassieke muziek was toen de norm en dan kom je al gauw bij Wenen uit. Al van in het begin combineerden ze fotografie en muziek in één winkel en dat heeft al die jaren goed gewerkt.”

Voorraad verminderd

Heidi en Dirk vormen al sinds 1987 een goed geoliede tandem. Zij nam toen de fakkel van haar ouders over voor de fotografie, hij focuste zich op de muziekverkoop. “Elke woensdag kwamen handelsvertegenwoordigers met nieuwe platen en singles langs”, herinnert Dirk zich. “Ik heb me zo in sneltempo in de materie verdiept, want ik ben eigenlijk technicus van opleiding. Maar het heeft toch zijn vruchten afgeworpen. We zijn altijd cd’s blijven verkopen, maar het afgelopen jaar heb ik geen nieuw materiaal meer gekocht en is de voorraad verminderd van zesduizend naar duizend albums. Toch een teken dat ik weet wat mijn klanten willen", knipoogt Dirk.

Naar de overkant van de straat

Wat beide onderwerpen alvast gelijk hebben, is dat er een enorme evolutie in is geweest. “Ik ben in 2005 overgeschakeld op digitale fotografie en ik kan de cursussen niet meer tellen die ik heb gevolgd om me bij te scholen”, gaat Heidi verder. “Ondertussen is analoge fotografie zo goed als verdwenen en heb je na tien seconden al het resultaat in je handen. Ook bij muziek is er die beweging geweest, maar we namen dat er altijd graag bij. Nu stoppen we met die activiteiten. Dirk gaat het wat kalmer aan doen. Die beslissing kwam er omdat we de kans kregen ons pand te verkopen. Ik zou graag nog verder doen met mijn fotowerk, maar dat zal voortaan aan de overkant in de Stationsstraat 10 gebeuren. Dat is het huis waar we wonen en op de eerste verdieping zal mijn studio zijn. Ver zullen de mensen ons dus niet moeten zoeken.”

Wenerdroom houdt nu een uitverkoop en eind augustus verhuist de zaak. Het huidige gebouw is opgekocht en wordt op termijn een loft met magazijn. De kenmerkende gevel blijft wel bewaard.