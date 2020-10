Bejaarde fietser en voetgangster, beiden tachtigers, bezweken na ongeval VHS

11 oktober 2020

20u55 1 Izegem Met een dag verschil zijn in het ziekenhuis twee bejaarde slachtoffers van evenveel verkeersongevallen in Roeselare overleden. Nelly Oosterlynck (82) uit Roeselare bezweek vrijdagavond, Hendrik Uijttenhove (84) uit Izegem een dag later.

De sportieve Izegemnaar raakte op 24 september levensgevaarlijk gewond bij een ongeval met zijn fiets, langs de Brugsesteenweg in Roeselare. Hij botste er met een wagen die uit een zijstraat kwam zonder voorrang te verlenen. De bestuurster was onder invloed van drugs. Hendrik Uijttenhove, wiens broer Eric op 31 augustus overleed, viel kwalijk met zijn hoofd op de grond. Nog op de plaats van het ongeval was al duidelijk dat zijn overlevingskansen miniem waren.

Nelly Oosterlynck dwarste op 30 september te voet op het zebrapad aan Euro Shop de Meensesteenweg en werd opgeschept door een auto. Ook zij verkeerde in uiterst kritieke toestand op het moment dat ze naar het ziekenhuis werd gebracht. De echtgenote van Daniël Serlet wordt begraven in familiekring, in de loop van volgende week in de aula van uitvaartcentrum Snoeck in Izegem.