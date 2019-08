Bejaard koppel gewond na klap tegen boom LSI

30 augustus 2019

16u31

Bron: LSI 0 Izegem Bij een ongeval langs de Ambachtenstraat in Izegem is vrijdag kort na de middag een bejaard koppel gewond geraakt. De 80-jarige automobilist werd onwel en knalde met zijn wagen tegen een boom.

Het koppel uit Izegem reed met hun Volkswagen Polo van de kant van Top Interieur richting Sasbrug in Kachtem (Izegem). Plots werd Walter V. onwel, waardoor hij naar de linkerkant van de weg afweek. Zijn echtgenote Cecile D.C. (79) merkte dit op en probeerde in te grijpen. Een ruk aan het stuur later knalde hun wagen aan de rechterkant van de weg frontaal tegen een boom. Een MUG-team en twee ambulances snelden ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen en hen naar het ziekenhuis over te brengen. De klap was hevig, want de voorkant van de Volkswagen Polo liep zware schade op. Door het ongeval was er een tijdlang geen verkeer mogelijk in de Ambachtenlaan ter hoogte van de firma Boucherie.