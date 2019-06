Beiaardconcerten voortaan ook via webcam te zien Valentijn Dumoulein

03 juni 2019

14u43

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem De klanken van de beiaard uit de toren van de Sint-Tillokerk zijn vaste kost voor wie in het centrum vertoeft, maar wie in juni de vijf beiaardconcerten op maandagavond bijwoont, zal voor het eerst via een webcam kunnen zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat.

Cultuurschepen Kurt Himpe (N-VA) achterhaalde recent dat de Izegemse beiaard 250 kaarsjes mag uitblazen. Dat het instrument met 47 klokken er na tweëeneenhalve eeuw nog altijd is en bespeeld wordt, is een troef voor de stad. De beiaardiers zijn alvast mee met hun tijd, want voor de concerten die vanaf 10 juni vijf maandagen op rij te bewonderen zijn, pakken ze uit met een modern extraatje: ze worden via webcam op een groot scherm op het Bad Zwischenahnplein vertoond.

Klimmen niet werkbaar

“De mensen weten al langer hoe alles klinkt, maar vroegen zich ook af hoe het er uitziet”, vertelt stadsbeiaardier Koen Cosaert. “Logistiek is het niet werkbaar om met groepen in de nauwe ruimte van de Sint-Tillotoren te vertoeven. Het is bovendien een hele klim en ook op vlak van veiligheid is dat niet verantwoord. Daarom is streamen via webcam op een groot scherm een mooi alternatief. Zo kunnen de luisteraars ons ook eens aan het werk zien.”

Ode aan Ramses Shaffy

De concerten vinden opnieuw plaats onder de noemer ‘Vlammende verhalen onder de kerktoren’. Kenneth Theunissen, stadsbeiaardier van Gent en Hasselt, bijt op maandag 10 juni om 20 uur de spits af. “Hij brengt niet alleen barok en romantiek, maar er is die dag ook een ode naar aanleiding van het tienjarig overlijden van zanger Ramses Shaffy”, weet programmator Geerwin Vandekerckhove. “Ik begeleid hem met enkele passende verhalen. Op 17 juni komt Luc Rombouts, beiaardier van de KU Leuven, langs met naast werk van Chopin en Tsjaikovsky ook popsongs van onder andere Billy Joël, Dylan en Kraftwerk. Leraar Woord aan kunstacademie Art’Iz Lieven Vanlerberghe vertelt die avond verhalen.”

Jongste beiaardier van het land

Koen Cosaert treedt aan op maandag 24 juni. Hij brengt werk van Peter Benoit, Giuseppe Verdi en Adriaen Willaert. Lieselot Daenens en Mieke Wylin van Art’Iz begeleiden hem met verhalen. Op 1 juli keert hij terug, met dit keer begeleiding van Simon Allosserie als verteller. Afsluiten gebeurt op maandag 8 juli met Koens zoon Florian, nog altijd de jongste beiaardier van ons land. Broers Kobe en Benjamin Sercu komen er passende liedjes bij spelen. Het gaat om nummers van hun plaat ‘Kom Bluf Gerust’, die in het voorjaar van 2020 uitkomt.

De beiaardconcerten zijn gratis. Komen luisteren en kijken kan op het Bad Zwischenahnplein, naast het vroegere Borstelmuseum in de Baron de Pélichystraat, en dat telkens om 20 uur.