Bedrijfsleiders zien fietspad aan de Noordkaai niet zitten: “Wij willen geen ongevallen op ons geweten hebben” Valentijn Dumoulein / Charlotte Degezelle

03 augustus 2020

13u00 0 Izegem Het stadsbestuur onderzoekt of het een nieuw fietspad langs de Noordkaai kan aanleggen, maar dat idee stuit op bezwaren van de bedrijven langs die drukke verkeersader liggen. Zij zien een dergelijke fietsroute langs ruim twintig op- en afritten ‘waar dagelijks honderden vrachtwagens rijden’, niet zitten. Burgemeester Bert Maertens (N-VA) beaamt de denkpiste, maar zegt dat er nog niks beslist is.

Izegem zet sinds kort meer in op het gebruik van de fiets en heeft daar onder andere en eigen beleidsplan voor uitgeschreven. Vlaams Belang is evenwel kritisch en stelt voor om bij alle inwoners een bevraging naar de pijnpunten voor fietsers en voetgangers te doen. “We denken daarbij aan bijvoorbeeld de situatie aan het containerpark. Daar zijn op drukke momenten files aan de in- en uitrit, wat tot gevaarlijke situaties bij zwakke weggebruikers leidt”, zegt raadslid Nathalie Dewulf. “Een ander heikel punt is de Noordkaai. Of moeten we ‘moordkaai’ zeggen? We vragen ons al langer af of er daar voorzieningen gepland zijn voor fietsers die deze weg gebruiken?

We begrijpen dat de stad het woon-werkverkeer met de fiets wil aanmoedigen, maar zo’n fietspad kan hier voor ons echt niet Yves Olivier

Bovenlokaal Fietsnetwerk

Ja, zo blijkt. Al gaat het nu nog om een denkpiste. “We hebben aan de provincieraad gevraagd om de aanleg van een fietspad op de Noordkaai mee te nemen in het Bovenlokaal Fietsnetwerk (over verschillende gemeentes heen – nvdr.)”, zei schepen van Fietsbeleid Caroline Maertens eerder al op de gemeenteraad. “Dat kan een interessante piste zijn. Als zij daar mee akkoord gaan, kan dit fietspad volledig via het Fietsfonds gesubsidieerd worden. Zo’n fietspad kan immers bijdragen aan een vlotte ontsluiting van onze industriezone voor fietsverkeer. De Zuidkaai ligt al op het Fietsnetwerk, maar het kanaal blijft een barrière vormen. Er is daar in de groenzone tussen de Noordkaai en bedrijven alvast ruimte vrij om een apart fietspad aan te leggen. De nutsleidingen liggen er, het wegdek is vernieuwd en er is een studiebureau aangesteld om een fietsaantakking aan de Centrumbrug te onderzoeken.”

Overleg met burgemeester

Die intentie kwam ook Yves Olivier, zaakvoerder van Olivier Construct langs de Noordkaai, ter ore. Daarop belegde hij een vergadering met de betrokken bedrijven waar ook burgemeester Bert Maertens op uitgenodigd was. “Er is daar inderdaad ruimte voor een breed fietspad, netjes afgezonderd van het verkeer”, zegt hij . “We hebben de burgemeester er evenwel op gewezen dat er ruim twintig op- en afritten langs de Noordkaai zijn en hij keek verwonderd op van het drukke verkeer op die as. Febelco spreekt dagelijks van liefst 750 wagens, ForFarmers meer dan 100 per dag en wij hebben er meer dan 40.000 per jaar. Die vrachtwagens staan daar trouwens reeds ’s morgens vanaf 5 uur aan te schuiven. Ook bij het laden en lossen aan de waterkant is er veel activiteit. Een fietspad net voor onze in- en uitritten is dan ook levensgevaarlijk. Wij willen geen ongevallen op ons geweten hebben. We begrijpen dat de stad het woon-werkverkeer met de fiets wil aanmoedigen, maar zo’n fietspad kan hier voor ons echt niet. Ondanks het feit dat heel wat eigen werknemers met de fiets naar hier komen en met dit fietspad heel opgezet zouden zijn.”

Fietsbrug?

Als alternatief werd even verwezen naar een fietsbrug vanuit het jaagpad langs de Zuidkaai. “Maar zo’n brug vereist een grote landingsruimte en de maatschappelijke kosten zijn niet rendabel”, vindt burgemeester Bert Maertens (N-VA), die benadrukt dat er nog concreets over het fietspad beslist is. “We willen nu eerst concreet alle bedrijven bevragen om te kunnen inschatten hoeveel kruisende bewegingen er van hun vrachtwagens op de Noordkaai zijn. We bekijken ook een alternatief: een fietspad aan de andere kant van de Noordkaai, maar dan zit je daar met een paar laad- en loszones waar je rekening mee moet houden. We willen hier ook Voka en de Vlaamse Waterweg bij betrekken en zitten in september over deze kwestie samen.”