Bart Verhelst vertelt over klimaatvriendelijk tuinieren Valentijn Dumoulein

01 oktober 2019

13u37 0 Izegem De Izegemse bib pakt in het kader van de Boekenweek op woensdag 2 oktober om 20 uur uit met een voordracht van Bart Verhelst over klimaatvriendelijk tuinieren.

“Deze ex-deelnemer van het tv-programma ‘Het Goede Leven’ van Wim Lybaert werkt volop aan een boek over dit thema, samen met groenateur Marc Verachtert”, vertelt Marnix Oosterlinck van de Zuid-West-Vlaamse tak van de Vlaamse Vasteplantenvereniging. “Het boek wordt verwacht in het voorjaar van 2020, maar woensdag laat Bart het publiek in cultuurhuis De Leest er al eens mee kennismaken. Hij is ook gepassioneerd bezig met het commercialiseren van zijn eigen Garden Gin, gemaakt met 39 eetbare bloemen die hij zelf kweekt.”

De inkom bedraagt vijf euro. Kaarten kun je kopen aan de ingang of op webshop.vrijetijd.izegem.be/tickets/overview.