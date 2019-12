Barbara Dex en Sandrine brengen kerstconcert bij Marnixring VDI

10 december 2019

12u59 0 Izegem Marnixring De Pekker nodigt op zondag 15 december Barbara Dex en Sandrine uit voor een benefietconcert ten voordele van provinciaal centrum ’t Venster. Ze treden om 16 uur op in de Sint-Tillokerk in Izegem.

“Getrouw aan de doelstellingen van Marnixring zijn Barbara Dex en Sandrine uitdragers van onze Nederlandse taal en cultuur via het betere lied of klassiek kerstlied,” klinkt het. Barbara en Sandrine presenteren een divers repertoire van traditionele en hedendaagse kerstklassiekers, gospel- en a capellaliederen, soulnummers,...Dit geruggensteund door een ijzersterke band. Kaarten te verkrijgen aan het loket van Fintro Izegem in de Gentsestraat 5 of via adviesburo@vanhauweresaelen.be.