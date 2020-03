Bakkersbond schenkt gelaatsmaskers aan Sint-Jozefskliniek Valentijn Dumoulein

25 maart 2020

18u12 0 Izegem Bakkersbond ‘Help Elkander’ heeft woensdagavond twaalf gelaatsmaskers aan de Sint-Jozefskliniek geschonken. Het gaat om maskers ontworpen door de Izegemse standenbouwer Bulik.

“Na een oproep van Bulik met de vraag om de maskers aan zorgverleners te schenken, kwamen we op het idee om dit met de Bakkersbond van Izegem te doen”, vertellen voorzitter Luc Popelier en penningmeester Kris Tanghe. “Na overleg besloten we twaalf maskers te schenken, één voor elk betalend lid van onze bond. Uiteraard hebben we eerst bij het ziekenhuis gepolst of er interesse in was en er kwam een positief antwoord.” De maskers werden woensdagavond overhandigd aan Ann Herman van het ziekenhuis. “De materiële steun doet deugd, maar het is voor de verplegers en dokters ook fijn om te weten dat de mensen in deze moeilijke tijden aan hen denken.” De maskers werden geschonken door bakkers Popelier, Koen, Cuypers, Vandendorpe, ARnodl, Kris en Thomas uit Izegem, Joka uit Lendelede en Lorenzo, Nollet en Wim uit Ingelmunster.