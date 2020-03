Bakkers en federatie roepen op: “Bestel brood één dag op voorhand” Valentijn Dumoulein

19 maart 2020

15u18 12 Izegem De Vlaamse bakkers kunnen door de coronacrisis moeilijk inschatten hoeveel broden ze moeten bakken. Daarom roepen ze klanten op om brood telkens één dag op voorhand te bestellen. Bakkersfederatie Bakkers Vlaanderen deelt die oproep.

Bakkers mogen dezer dagen nog open zijn, maar ze nemen de nodige maatregelen in acht. Zo staat er ook bij bakkerij Kris uit de Prinsessestraat handgel op de toonbank en gebruiken ze een scherm van plexiglas om contact met de klant veilig te laten verlopen. Toch is het door de plotse toevloed aan klanten behelpen en daarom doet bakkersvrouw Daisy Depoortere een oproep. “We weten niet meer welke hoeveelheid brood we moeten maken”, zegt ze. “Daarom doen we in naam van alle bakkers een oproep om één dag op voorhand je brood te bestellen. Zo kunnen wij alles makkelijker inschatten. Doordat er veel mensen nu supermarkten mijden, merkten wij dat er toch meer klanten komen. Sommigen nemen meerdere broden mee, al dan niet voor zichzelf. Daarom is reserveren het beste wat je kan doen.”

Hygiëne

Dat bevestigt ook Bruno Kuylen, directeur van bakkersfederatie Bakkers Vlaanderen. “Wij hebben alle bakkers deze instructies gegeven, maar dan omwille van de hygiëne”, zegt hij. “Wie een bestelling komt afhalen, vertoeft dan minder lang in de winkel. Je moet dan enkel het brood ophalen, betalen en je bent meteen weer weg. Voor de bakker is het makkelijker werken en de consument loopt minder risico.” Dat er meer volk naar de bakker gaat heeft volgens hem twee redenen. “De mensen hebben tegenwoordig simpelweg meer tijd, doordat ze van thuis uit werken. Bovendien is er ook geen mogelijkheid meer om buitenshuis te gaan eten.”