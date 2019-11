Automobilist zwaargewond na knal tegen boom aan Sasbrug LSI

20 november 2019

20u56

Bron: LSI 28 Izegem Aan de Sasbrug in Kachtem is woensdagavond een 40-jarige automobilist uit Ingelmunster zwaargewond geraakt bij een ongeval. De man knalde met zijn Mercedes CLK tegen een boom en moest door de brandweer bevrijd worden.

Rond 19.45 uur kwam de Mercedes tegen hoge snelheid uit de richting van Kachtem. Aan de rotonde beneden de Sasbrug verloor hij de controle over het stuur, vloog over een vluchtheuvel en knalde aan de overkant van de weg tegen een boom. Na de klap vloog de wagen nog enkele meters verder. Automobilist Frederick M. zat vooral met zijn benen gekneld. De brandweer moest hem bevrijden. Een MUG-team diende de eerste zorgen toe. Hij bleef bij bewustzijn en verkeerde niet in levensgevaar. Zijn Mercedes CLK is rijp voor de schroothoop. Door het ongeval bleef de Sasbrug van de industriezone in de Ambachtenstraat richting Kachtem plaatselijk afgesloten.